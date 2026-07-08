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S.A. 17:21
In inverno Cagliari vola su Parigi e Ginevra
Da fine ottobre i nuovi voli saranno operati entrambi con due frequenze settimanali. I due nuovi collegamenti internazionali vanno ad aggiungersi all’operativo invernale di easyJet da Cagliari, che aveva visto nella scorsa Winter anche l’introduzione di Basilea
In inverno Cagliari vola su Parigi e Ginevra

CAGLIARI - Due nuove rotte internazionali nel network invernale dell’Aeroporto di Cagliari: easyJet annuncia l’operatività dei collegamenti diretti con Parigi Orly e Ginevra per la stagione Winter ’26-’27. Da fine ottobre i nuovi voli easyJet per Parigi Orly e Ginevra saranno operati entrambi con due frequenze settimanali. I due nuovi collegamenti internazionali vanno ad aggiungersi all’operativo invernale di easyJet da Cagliari, che aveva visto nella scorsa Winter anche l’introduzione di Basilea. Salgono così a 4 i collegamenti invernali operati da easyJet, di cui 3 internazionali, con un importante aumento della capacità offerta e delle destinazioni operate.

Le novità annunciate da easyJet rappresentano un’importante opportunità sia in chiave di incoming, sia per la mobilità di chi risiede in Sardegna. Parigi Orly, porta d’accesso privilegiata alla capitale francese e all’intera regione dell’Île-de-France, intercetta uno dei mercati turistici più rilevanti per la Sardegna e offre al tempo stesso nuove possibilità di viaggio per motivi di lavoro, studio e vacanza. Ginevra, importante centro finanziario e sede di numerose organizzazioni internazionali, costituisce un bacino di particolare interesse per i flussi turistici verso l’Isola, per i collegamenti business e per gli spostamenti nella Svizzera francese e nell’area alpina.

«L’avvio dei collegamenti invernali con Parigi Orly e Ginevra, dopo la recente introduzione di Basilea nello scorso inverno, rappresentano un ulteriore passo nella strategia di destagionalizzazione del network di SOGAER», ha dichiarato il CCO SOGAER David Crognaletti. «Con queste due nuove destinazioni internazionali, l’Aeroporto di Cagliari diventa sempre più connesso e competitivo durante tutto l’arco dell’anno, grazie anche al rafforzamento della partnership con easyJet, che continua a investire nelle potenzialità di Cagliari e del Sud Sardegna oltre i mesi estivi». «Con l’estensione alla stagione invernale dei collegamenti da Cagliari verso Parigi Orly e Ginevra raddoppiamo la nostra capacità e le destinazioni raggiungibili dal capoluogo sardo per il prossimo inverno: un passo importante che rafforza ulteriormente la nostra presenza in Sardegna – ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia -. Proseguire queste rotte anche nei mesi invernali significa garantire maggiore continuità nei collegamenti internazionali, contribuire a rendere la Sardegna una destinazione accessibile e attrattiva in ogni stagione e rispondere a una domanda sempre più distribuita durante tutto l’anno, supportando lo sviluppo del turismo e dell’economia locale oltre il periodo di picco estivo».
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