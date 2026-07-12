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Aeroitalia rafforza la partnership sarda

Il piano di sviluppo industriale di Aeroitalia prosegue con l’ingresso di nuovi aeromobili in flotta, un investimento che consolida il percorso di crescita della compagnia e ne rafforza la capacità operativa. L’espansione della flotta comporterà un significativo incremento delle attività di volo e, conseguentemente, l’inserimento di numerosi nuovi assistenti di volo destinati a sostenere lo sviluppo del network nazionale e internazionale

CAGLIARI - In questo contesto assume un ruolo strategico la collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna che, attraverso l’ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro), mette a disposizione strumenti concreti per la formazione e la qualificazione delle professionalità richieste dal settore aeronautico.I percorsi formativi finanziati da ASPAL consentiranno infatti di preparare nuovi Piloti, Assistenti di volo e Operatori della Manutenzione certificati secondo i più elevati standard internazionali di sicurezza, capacità tecniche e qualità del servizio, favorendone il successivo inserimento in un mondo professionale altamente qualificato. Inoltre, i corsi dedicati agli Operatori della Manutenzione saranno realizzati a Cagliari in partnership con la Fondazione Mo.So.S., di cui Aeroitalia è partner per la formazione.







«La sinergia tra Aeroitalia e la Regione Sardegna rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra impresa e istituzioni, capace di coniugare crescita industriale, sviluppo del capitale umano e nuove opportunità occupazionali", dichiara l’Amministratore Delegato di Aeroitalia, professor Gaetano Francesco Intrieri. "I percorsi formativi finanziati da ASPAL consentiranno infatti di preparare nuovi assistenti di volo secondo i più elevati standard internazionali di sicurezza, capacità tecniche e qualità del servizio, favorendone il successivo inserimento in un mondo professionale altamente qualificato. L’introduzione di nuovi aeromobili rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro piano di crescita e conferma la solidità del progetto industriale di Aeroitalia. In questo percorso, il supporto della Regione Sardegna attraverso i corsi ASPAL costituisce una risorsa di straordinario valore. Ci permette di attingere a un bacino di talenti locali, offrendo loro una formazione di eccellenza e concrete prospettive professionali, mentre la compagnia può contare sulle competenze necessarie per sostenere l’espansione della propria flotta e del network operativo. Il rapporto tra Aeroitalia e la Sardegna va ben oltre l’erogazione dei servizi di trasporto aereo. La nostra è una partnership strategica costruita su una visione condivisa di sviluppo, che pone al centro la continuità territoriale, la valorizzazione delle competenze locali e la creazione di occupazione qualificata. Investire in Sardegna significa contribuire alla crescita economica dell’Isola, rafforzarne la competitività e creare opportunità concrete per i giovani che scelgono di costruire qui il proprio futuro».



