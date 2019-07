Condividi | Red 9:17 La serata, avrà inizio alle 20.30, con la sfilata per le vie del paese dei gruppi mini folk. Seguirà quindi l´esibizione dei gruppi in Piazza Giovanni XXIII, con la presentazione di Francesca Spanu. Concluderà la serata il gruppo Cantigos e Ballos Tutto pronto per la Rassegna folkloristica olmedese



OLMEDO - L'Associazione Folk culturale Nostra Signora di Talia di Olmedo, con il patrocinio dell'Assessorato comunale alla Cultura, propone per domani, sabato 27 luglio, la Rassegna folkloristica olmedese. La serata, avrà inizio alle 20.30, con la sfilata per le vie del paese dei gruppi mini folk Nostra Signora di Talia di Olmedo, Graziano Picoi di Buddusò, San Pietro di Ittiri, Bortigiadas e le mini maschere dei Mamutzones di Samugheo.



