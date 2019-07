video Condividi | S.O. 17:49 E´ la neo consigliera comunale di Forza Italia ad essere stata eletta in sostituzione di Monica Pulina alla vicepresidenza del Consiglio comunale di Alghero. Affiancherà Raimondo Cacciotto Vicepresidenza: Argiolas sostituisce Pulina



ALGHERO - Lelle Salvatore e la maggioranza ci mettono una pezza. Così, dopo le dimissioni lampo di Monica Pulina dalla vicepresidenza dell'Aula, in aperta polemica con i colleghi, nella seduta di ieri è stata eletta la sua sostituta.



Si tratta della neo consigliera di Forza Italia, Tatiana Argiolas. E' stata eletta in solitudine, con l'intera opposizione fuori dall'aula. Affiancherà Raimondo Cacciotto (eletto in occasione della prima seduta consiliare, seppur agli atti compaia una delibera palesemente errata).



Proprio sulle dimissioni di Monica Pulina, eletta in consiglio sotto il vessillo della Lega ma fuoriuscita dal partito di Matteo Salvini e Michele Pais in aperta bagarre con i suoi vertici locali, si è consumato lo scontro in consiglio. Alla volontà di discussione presentata da Piatro Sartore il consiglio ha bocciato con 16 voti la richiesta. Commenti ALGHERO - Lelle Salvatore e la maggioranza ci mettono una pezza. Così, dopo le dimissioni lampo di Monica Pulina dalla vicepresidenza dell'Aula, in aperta polemica con i colleghi, nella seduta di ieri è stata eletta la sua sostituta.Si tratta della neo consigliera di Forza Italia, Tatiana Argiolas. E' stata eletta in solitudine, con l'intera opposizione fuori dall'aula. Affiancherà Raimondo Cacciotto (eletto in occasione della prima seduta consiliare, seppur agli atti compaia una delibera palesemente errata).Proprio sulle dimissioni di Monica Pulina, eletta in consiglio sotto il vessillo della Lega ma fuoriuscita dal partito di Matteo Salvini e Michele Pais in aperta bagarre con i suoi vertici locali, si è consumato lo scontro in consiglio. Alla volontà di discussione presentata da Piatro Sartore il consiglio ha bocciato con 16 voti la richiesta. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv