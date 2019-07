Condividi | Red 17:17 Nella seduta di ieri della massima assise cittadina, è stata eletta vicepresidente Tatiana Argiolas e sono state votate le sei commissioni consiliari permanenti e quella di garanzia e controllo Consiglio comunale: ecco le Commissioni



ALGHERO - Nella seduta di ieri (giovedì) del Consiglio comunale di Alghero



Prima commissione (Affari generali, personale, difensore civico, problemi dell’immigrazione, relazioni internazionali, servizi demografici, Urp, società partecipate, pari opportunità): Gianni Spano, Antonello Muroni, Leonardo Polo, Nunzio Camerada, Nina Ansini (per la Maggioranza), Ornella Piras, Mario Bruno e Roberto Ferrara (per l'Opposizione).

Seconda (Urbanistica, edilizia privata, centro storico, manutenzioni): Tatiana Argiolas, Maurizio Pirisi, Nina Ansini, Monica Pulina, Roberto Trova, Raimondo Cacciotto, Valdo Di Nolfo e Ferrara Roberto.

Terza (Lavori pubblici e attività produttive, turismo, verde pubblico, programmazione): Tatiana Argiolas, Maurizio Pirisi, Monica Pulina, Alberto Bamonti, Roberto Trova, Pietro Sartore, Graziano Porcu ed Ornella Piras.

Quarta (Sport e servizi sociali, pubblica istruzione, università, grandi eventi, attività culturali): Peppinetto Musu, Alessandro Loi, Nina Ansini, Leonardo Polo, Cristian Mulas, Mario Bruno, Ornella Piras e Gabriella Esposito.



Quinta (Ambiente, Parco naturale, Riserva marina, ecologia e sanità, servizio idrico integrato): Gianni Spano, Alessandro Loi, Nina Ansini, Giovanni Monti, Cristian Mulas, Mimmo Pirisi, Graziano Porcu e Pietro Sartore.

Sesta (Bilancio, finanze e demanio,tributi): Peppinetto Musu, Antonello Muroni, Alberto Bambonti, Giovanni Monti, Nunzio Camerada, Valdo Di Nolfo e Pietro Sartore.

Commissione di garanzia e controllo: Nunzio Camerada, Nina Ansini, Cristian Mulas, Alberto Bamonti, Antonello Muroni, Roberto Ferrara, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo.



Nella foto: un momento dello spoglio Commenti ALGHERO - Nella seduta di ieri (giovedì) del Consiglio comunale di Alghero [LEGGI] , è stata eletta vicepresidente Tatiana Argiolas (al posto della dimissionaria Monica Pulina) e sono state votate le sei commissioni consiliari permanenti e quella di garanzia e controllo. Ecco la costituzione delle sette commissioni (tutte composte da cinque consiglieri della Maggioranza e tre dell'Opposizione).Gianni Spano, Antonello Muroni, Leonardo Polo, Nunzio Camerada, Nina Ansini (per la Maggioranza), Ornella Piras, Mario Bruno e Roberto Ferrara (per l'Opposizione).Tatiana Argiolas, Maurizio Pirisi, Nina Ansini, Monica Pulina, Roberto Trova, Raimondo Cacciotto, Valdo Di Nolfo e Ferrara Roberto.Tatiana Argiolas, Maurizio Pirisi, Monica Pulina, Alberto Bamonti, Roberto Trova, Pietro Sartore, Graziano Porcu ed Ornella Piras.Peppinetto Musu, Alessandro Loi, Nina Ansini, Leonardo Polo, Cristian Mulas, Mario Bruno, Ornella Piras e Gabriella Esposito.: Gianni Spano, Alessandro Loi, Nina Ansini, Giovanni Monti, Cristian Mulas, Mimmo Pirisi, Graziano Porcu e Pietro Sartore.Peppinetto Musu, Antonello Muroni, Alberto Bambonti, Giovanni Monti, Nunzio Camerada, Valdo Di Nolfo e Pietro Sartore.Nunzio Camerada, Nina Ansini, Cristian Mulas, Alberto Bamonti, Antonello Muroni, Roberto Ferrara, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo.Nella foto: un momento dello spoglio