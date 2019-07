Condividi | Red 11:18 Vincenzo Corrias è il nuovo coordinatore provinciale dei Riformatori sardi di Sassari. L’elezione è avvenuta lunedì, durante il Congresso provinciale del partito, tenutosi nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia, a Sassari Riformatori: Corrias coordinatore provinciale



SASSARI - Vincenzo Corrias è il nuovo coordinatore provinciale dei Riformatori sardi di Sassari. L’elezione è avvenuta lunedì, durante il Congresso provinciale del partito, tenutosi nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia, a Sassari. Presenti i big regionali del partito con i gruppi dirigenti delle altre forze politiche cittadine, oltre naturalmente agli iscritti ed ai simpatizzanti, che hanno riempito la sala.



«La prospettiva dei Riformatori sardi nella provincia di Sassari è quella di creare nuovi presidi nei vari centri del territorio - afferma Corrias – con l’impegno di promuovere e organizzare nuovi coordinamenti affinché possano diventare l’anello di congiunzione tra la politica e la società civile, come già avviene in quelle località in cui i Riformatori sono presenti». Inoltre, il neocoordinatore conferma la volontà di valorizzare le nuove risorse arrivate nel partito durante le ultime Elezioni regionali e comunali, oltre a sostenere la miglior politica, quella fatta di battaglie per il territorio e tanto care ai Riformatori come sanità, accise ed insularità.



«Un partito in movimento, che persegue delle idee e degli ideali molto forti, strettamente collegato con i cittadini», secondo la definizione di Corrias. Inoltre, l’incontro, condotto da Michele Solinas, ha visto l’elezione del nuovo Coordinamento cittadino di Sassari, in cui Michele Saba è stato confermato nel ruolo di segretario.



Nella foto: Vincenzo Corrias Commenti SASSARI - Vincenzo Corrias è il nuovo coordinatore provinciale dei Riformatori sardi di Sassari. L’elezione è avvenuta lunedì, durante il Congresso provinciale del partito, tenutosi nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia, a Sassari. Presenti i big regionali del partito con i gruppi dirigenti delle altre forze politiche cittadine, oltre naturalmente agli iscritti ed ai simpatizzanti, che hanno riempito la sala.«La prospettiva dei Riformatori sardi nella provincia di Sassari è quella di creare nuovi presidi nei vari centri del territorio - afferma Corrias – con l’impegno di promuovere e organizzare nuovi coordinamenti affinché possano diventare l’anello di congiunzione tra la politica e la società civile, come già avviene in quelle località in cui i Riformatori sono presenti». Inoltre, il neocoordinatore conferma la volontà di valorizzare le nuove risorse arrivate nel partito durante le ultime Elezioni regionali e comunali, oltre a sostenere la miglior politica, quella fatta di battaglie per il territorio e tanto care ai Riformatori come sanità, accise ed insularità.«Un partito in movimento, che persegue delle idee e degli ideali molto forti, strettamente collegato con i cittadini», secondo la definizione di Corrias. Inoltre, l’incontro, condotto da Michele Solinas, ha visto l’elezione del nuovo Coordinamento cittadino di Sassari, in cui Michele Saba è stato confermato nel ruolo di segretario.Nella foto: Vincenzo Corrias