Condividi | Red 14:46 Per il rischio pioggia, l´anteprima del Festival itinerante per cinefili in movimento si terrà sempre questa sera, non in Piazza Juharia, ma al Teatro Civico Gavino Ballero Cinema delle terre del mare entra a Teatro



ALGHERO - Tutto pronto per la nuova edizione di “Cinema delle terre del mare–Festival itinerante per cinefili in movimento”



Grazie all’installazione ideata e curata dal giovane scenografo, regista, costumista e performer Marco Velli, sarà possibile entrare nel mondo in bianco e nero di Charlie Chaplin, in particolare dentro il più lucido, profetico, tenero ed amaro dei suoi film, “Tempi moderni”. La proiezione sarà preceduta dall’omaggio in musica all’estetica di Chaplin a cura di Raimondo Dore, polistrumentista e compositore, che ha collaborato con molti grandi della musica classica e del jazz. Dore (che ha composto ed eseguito colonne sonore per documentari Rai e per il corto “I Sentieri della foresta”) troverà al pianoforte temi nuovi per rispecchiarsi dentro il delicato intrigo del film, che più di tutti ha saputo anticipare la spietatezza dell’epoca moderna. Una grande sarabanda dello spirito umano fatta di gioie, di cadute e dell’intensità della bellezza del vivere.



Poi, dalla prossima settimana, il grande cinema tornerà nelle spiagge più belle della Sardegna. Appuntamenti da martedì 30 luglio a venerdì 9 agosto con la manifestazione realizzata dalla Società Umanitaria di Alghero, in collaborazione con l’Assessorato regionale alla Cultura, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, con il sostegno della Fondazione Sardegna film commission. Commenti ALGHERO - Tutto pronto per la nuova edizione di “Cinema delle terre del mare–Festival itinerante per cinefili in movimento” [LEGGI] . Ma il primo appuntamento in programma questa sera (sabato), alle 21.30, con l’anteprima dell’edizione 2019 del festival [LEGGI] , non sarà più, come annunciato, in Piazza della Juharia ma, per il rischio pioggia, al Teatro Civico “Gavino Ballero” di Alghero.Grazie all’installazione ideata e curata dal giovane scenografo, regista, costumista e performer Marco Velli, sarà possibile entrare nel mondo in bianco e nero di Charlie Chaplin, in particolare dentro il più lucido, profetico, tenero ed amaro dei suoi film, “Tempi moderni”. La proiezione sarà preceduta dall’omaggio in musica all’estetica di Chaplin a cura di Raimondo Dore, polistrumentista e compositore, che ha collaborato con molti grandi della musica classica e del jazz. Dore (che ha composto ed eseguito colonne sonore per documentari Rai e per il corto “I Sentieri della foresta”) troverà al pianoforte temi nuovi per rispecchiarsi dentro il delicato intrigo del film, che più di tutti ha saputo anticipare la spietatezza dell’epoca moderna. Una grande sarabanda dello spirito umano fatta di gioie, di cadute e dell’intensità della bellezza del vivere.Poi, dalla prossima settimana, il grande cinema tornerà nelle spiagge più belle della Sardegna. Appuntamenti da martedì 30 luglio a venerdì 9 agosto con la manifestazione realizzata dalla Società Umanitaria di Alghero, in collaborazione con l’Assessorato regionale alla Cultura, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, con il sostegno della Fondazione Sardegna film commission.