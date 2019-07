Condividi | Red 20:06 Mercoledì sera, nella sala conferenze dell´Aeroporto militare di Fertilia, si terrà la conferenza “31 luglio 1944-31 luglio 2019”. Nell´occasione, si ricorderanno i settantacinque anni dalla scomparsa dello scrittore francese, che visse proprio ad Alghero dal maggio al luglio 1944 in una casa nella Baia di Porto Conte Alghero ricorda Antoine De Saint-Exupéry



ALGHERO - La vita di Antoine De Saint-Exupéry ad Alghero, a settantacinque anni dalla sua scomparsa, sarà ricordata mercoledì 31 luglio, alle 19, nella sala conferenze dell'Aeroporto militare di Fertilia. De Saint-Exupéry, autore di capolavori come “Il Piccolo Principe” (il libro più letto nella storia della letteratura dopo la Bibbia e il Corano), visse ad Alghero gli ultimi significativi mesi della sua vita, festeggiando anche il suo ultimo compleanno. Come pilota, volava per le forze aeree alleate americane di stanza proprio nella base militare di Fertilia, dove gli vennero affidati dei voli di ricognizione sulle coste della Francia per localizzare e fotografare gli avamposti tedeschi.



Mercoledì sera, nella sala conferenze dell'Aeroporto militare, si terrà la conferenza “31 luglio 1944-31 luglio 2019”, per ricordare i settantacinque anni dalla scomparsa dello scrittore francese. Ad Alghero, Antoine De Saint-Exupéry, cullato dalle onde del mare, scrisse gran parte del romanzo “La Cittadella” ed il suo ultimo testo dal titolo “Lettera a un americano”. Alla conferenza, parteciperanno il comandante dell'Aeroporto militare, colonello Bruno Mariani, il direttore del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell’Area marina protetta di Capo caccia–Isola Piana Mariano Mariani e lo scrittore e storico Massimiliano Fois, autore del libro “Pizzicaluna a l'Alguer. Antoine De Saint-Exupéry ad Alghero” (edizioni Nemapress). Coordinerà i lavori il giornalista Gabriele Sardu, direttore della rivista “Sardegna Immaginare”.



Per l'occasione, Mariani annuncerà l'imminente apertura del Museo Antoine De Saint-Exupéry Alghero, che verrà allestito all'interno della Torre Nuova di Porto Conte, in fase di riqualificazione nell'ambito di un progetto dell'Area marina protetta. La direzione artistica del museo sarà affidata a Fois e gli allestimenti a Carla. A.Fois. La serata sarà impreziosita dalla presentazione ufficiale del nuovo numero di Sardegna Immaginare.