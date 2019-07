Condividi | Red 19:07 Ieri notte, sono stati tratti in salvo sette turisti dalla Guardia Costiera, a bordo di un’imbarcazione a vela di 18metri partita da Olbia e diretta a Villasimius che, navigando nello specchio acqueo di Cala Gonone, ha strappato le vele ed avuto un’avaria al motore Cala Gonone: sette velisti alla deriva



CALA GONONE – Ieri notte (domenica), sono stati tratti in salvo sette turisti dalla Guardia Costiera, a bordo di un’imbarcazione a vela di 18metri partita da Olbia e diretta a Villasimius che, navigando nello specchio acqueo di Cala Gonone, ha strappato le vele ed avuto un’avaria al motore. La segnalazione è arrivata alla Sala Operativa della Capitaneria di porto–Guardia costiera di Olbia, coordinata dal direttore marittimo del nord Sardegna, capitano di Vascello Maurizio Trogu, dalla moglie del conduttore della barca che, non avendo notizie dal marito e viste le condizioni del vento e del mare, ha contattato la Guardia costiera.



Immediatamente, è stato disposto l’intervento della motovedetta Cp802, dislocata nell’Ufficio locale marittimo di La Caletta. Il mezzo, avvistata l’imbarcazione, ha trasbordato cinque diportisti, mentre gli altri due rimanevano in attesa dell’unità specializzata per il rimorchio partita da Arbatax.



