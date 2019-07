Condividi | Red 0:09 Attorno alle 23 di oggi, due autovetture sono entrate in collisione, per cause ancora non chiarite, mentre attraversavano l´incrocio tra Via xx settembre e Via Barracu. Una donna è stata accompagnato nel locale Pronto soccorso Schianto nella notte: una donna in ospedale



ALGHERO – Attorno alle 23 di oggi (lunedì), una Fiat Punto ed una Ford Fiesta sono entrate in collisione, per cause ancora non chiarite, mentre attraversavano l'incrocio tra Via xx settembre e Via Barracu, ad Alghero. Sul posto, la Polizia, che ha effettuato i rilievi del caso e ha provveduto a decongestionare il traffico, ed il personale medico del 118, che ha accompagnato una donna al Pronto soccorso per i primi accertamenti.