Lega: Zoffili in Emilia, De Martini coordinatore

CAGLIARI – Cambio della guardia in casa Lega. Il coordinatore regionale Eugenio Zoffili lascia l'Isola per andare a coordinare la campagna elettorale leghista in Emilia Romagna.



Il nuovo coordinatore regionale del Carroccio è l'onorevole Guido De Martini, mentre il vice è il consigliere regionale Dario Giagoni. La decisione era nell'aria, con “la Sardegna ai sardi” anticipato dallo stesso Zoffili, e confermata questa mattina, nella conferenza stampa tenuta a Cagliari, davanti al palazzo del Consiglio regionale, in Via Roma.



La decisione è stata annunciata dal nuovo vicesegretario nazionale leghista Andrea Crippa, presente ieri (domenica) all'assemblea generale del partito, ad Oristano. «Continuerò a lavorare in Parlamento per la Sardegna, perché ci sono ancora tante questioni aperte. Grazie popolo meraviglioso», ha dichiarato Eugenio Zoffili.



