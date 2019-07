Condividi | P.P. 16:10 L´amministrazione è alla ricerca di 2 dirigenti a tempo determinato a cui affidare i settori tecnici del Comune di Alghero. Riaperti i termini per la presentazione delle candidature Dirigenti ad Alghero: riaperti i termini



ALGHERO - Manca la pubblicazione degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale, così come indicato dal Ministero della Giustizia – Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti. Così i due Commenti ALGHERO - Manca la pubblicazione degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale, così come indicato dal Ministero della Giustizia – Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti. Così i due avvisi per il conferimento degli incarichi dirigenziali di area tecnica (art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) sono prorogati. Il Comune di Alghero fissa la nuova scadenza per la presentazione delle domande al 18 agosto. E' stata invece revocata la procedura comparativa per un incarico dirigenziale di area giuridico-amministrativa.