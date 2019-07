Condividi | Red 8:22 Ieri mattina, il personale della Capitaneria di porto di Olbia è intervenuto nelle bocche a mare di “Su Portu” ed “Osala”, per verificare il rispetto dell’interdizione all’utilizzo delle aree interne Orosei: bocche a mare in sicurezza



OROSEI – Ieri mattina (martedì), il personale della Capitaneria di porto di Olbia è intervenuto nelle bocche a mare di “Su Portu” ed “Osala”, nel territorio comunale di Orosei, per verificare il rispetto dell’interdizione all’utilizzo delle aree interne. All’arrivo del personale all’ormeggio, erano presenti trentasette unità tra natanti da diporto, motopescherecci ed unità adibite alla locazione e noleggio.



Sono state identificate ventisette persone (di cui alcuni proprietari di più unità) e deferite all’Autorità giudiziaria in ordine all’ipotesi di reato di occupazione abusiva del demanio marittimo. L’attività si è svolta con il coordinamento della Procura di Nuoro e la partecipazione della Stazione dei Carabinieri e della Polizia locale di Orosei.



Inoltre, è stata elevata una sanzione amministrativa per due diportisti, che stavano varando la loro barca all'arrivo dei militari. un'ordinanza del comandante della Capitaneria di porto di Olbia prevede che all'interno delle bocche a mare è vietato il transito e l'ormeggio di qualsiasi tipo di unità, il posizionamento di qualsiasi struttura sulle opere foranee e l'alaggio e varo sia dallo scivolo, sia a mezzo autogru.