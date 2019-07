Condividi | Red 17:21 Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno intensificato i controlli. Il bilancio è stato di quattordici persone denunciate e quattro segnalate alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti Controlli nel Nuorese: 14 denunce



SINISCOLA – Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno intensificato i controlli. I servizi hanno riguardato, oltre alla prevenzione dei reati in genere, anche alla sicurezza stradale, sia sulle principali arterie che nei centri abitati, ancora troppo spesso teatri di gravi incidenti. Il bilancio è stato di quattordici persone denunciate e quattro segnalate alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.



In particolare, i militari hanno trovato quattro giovani in possesso di alcuni grammi di sostanze stupefacenti, che sono stati sequestrati, mentre i ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura di Nuoro quali assuntori. Durante i vari posti di blocco disseminati nella giurisdizione della Baronia, tredici persone sono state denunciate dai Carabinieri all’Autorità giudiziaria, poiché sorprese alla guida delle loro autovetture in stato di ebrezza alcolica: per loro è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, poiché sorprese con un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito dalla legge.



