E´ sassarese il nuovo presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Alghero: Gianluca Lai ha ottenuto 21 voti sui 25 totali. Con lui Franco Pinna e Marcella Posadinu Alghero: nuovi Revisori, Lai presidente



ALGHERO - In occasione del Consiglio comunale che ad Alghero ha visto andare in scena il «pasticcio» sul Dup , col documento in scadenza ritirato dalla stessa Maggioranza, è stato rinnovato il collegio dei Revisori scaduto dallo scorso 20 luglio, ma operativo in regime di proroga fino a ieri. Eletto presidente a larga maggioranza (21 voti sui 25 totali) il sassarese Gianluca Lai (nella foto), indicato dal capogruppo dei Fratelli d'Italia Christian Mulas. Franco Pinna e Marcella Posadinu compongono il Collegio (entrambi espressione dell'Opposizione).