Libri: Sebastiano Tola ad Alghero



ALGHERO - Fine settimana intenso con “Ai margini della notte. Libri e autori in città” ad Alghero, rassegna di appuntamenti letterari organizzati dalla Libreria Il Labirinto Mondadori. Sabato 3 agosto, alle 20, nella sede dell’Obra cultural, in Via Arduino, verrà presentato in compagnia di Elias Vacca, il libro di Sebastiano Tola, “Dures. Un’isola nell’isola” (Alfa editrice, 2019).



Un appuntamento tra realtà ed immaginazione, tra mito e futuro. Una storia originale ed avvincente, ricca di capovolgimenti narrativi, in una Sardegna del futuro, indipendente dall’Italia, coinvolta in una profonda crisi economica mondiale e venduta ai cinesi.



Un’isola divisa in due, ma ancora capace di affrontare un grande cambiamento, di resistere, ripensarsi e fondare, inaspettatamente, una nuova società. Gli appuntamenti con la rassegna proseguiranno nei prossimi giorni.



