Fidapa presenta il libro di Viviana Bonello Visconti

ALGHERO - Sabato 14 giugno alle ore 18,00 presso la Sala Mimosa dell’Hotel Catalunya la sezione di Alghero della Fidapa ha organizzato la presentazione del libro di Viviana Bonello Visconti “Le ali del vento ed altri racconti” (Nemapress edizioni). Dopo i saluti istituzionali, la serata sarà aperta come da prassi associativa dalla presidente della Fidapa di Alghero Margherita Lendini, seguita dalla presidente Fidapa BPW Italy Distretto Sardegna, Giovanna Lucia Ledda. Neria De Giovanni, presidente dell’Associazione Internazionale Critici Letterari e direttrice editoriale della Nemapress, dialogherà con l’autrice. Il libro di Viviana Bonello Visconti raccoglie novelle pubblicate ed inedite, alcune delle quali hanno conseguito premi importanti, come “Una donna di sabbia” (1° Premio nazionale Fidapa Cagliari) e “L'effimero e l'eterno” (2° Premio nazionale per il Wheel di Rotary di Torino).