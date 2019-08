video Condividi | A.S. 13:00 «Pasticci Consiglio, tutto tempo perso»



«Abbiamo letto la delibera in Commissione ma con grande sorpresa in Consiglio è arrivato un emendamento che stravolge la parte strategica del Dup proposta dalla stessa Giunta. Notevole perdita di tempo, un vero pasticcio». Non usa mezzi termini l´ex assessora Gabriella Esposito che sui lavori del Consiglio di martedì è particolarmente intransigente.