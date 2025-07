S.A. 10:37 Case popolari: 220 famiglie in attesa ad Alghero Si procede con l´aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari al fine di consentire la partecipazione più rappresentativa del fabbisogno abitativo riferibile all’ambito territoriale di Alghero



ALGHERO - Ad Alghero si procede con l'aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari al fine di consentire la partecipazione più rappresentativa del fabbisogno abitativo riferibile all’ambito territoriale di Alghero. Pubblicato dal Settore V qualità della vita, guidato dall'assessore Maria Grazia Salaris l'avviso per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione in concessione d’uso di alloggi ERP, ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 1989. Il modulo di domanda e la relativa modulistica sono reperibili nell'albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Alghero, con tempistica di presentazione delle istanze fissata a 90 giorni dalla data odierna. L’ultima graduatoria definitiva generale, e sub-graduatorie di categorie prioritarie cui all’articolo 13 della LR 13/89, valevoli ai fini dell’assegnazione di alloggi popolari sono riferite al bando pubblicato nel corso dell’anno 2019.



Il recente aggiornamento da parte dell'assessore regionale Antonio Piu sullo stato degli iter relativi alle case di Carrabuffas e Caragol, quaranta alloggi complessivi che chiudono il programma della precedente programmazione, rappresentano una boccata d'ossigeno. «L'attuale graduatoria vede presenti oltre 220 famiglie in attesa di un alloggio, verso le quali l'Amministrazione ha il dovere di intervenire», specifica l'assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris. «Oltre a questo, i nostri uffici sono quotidianamente al lavoro per fronteggiare ogni tipo di emergenza abitativa che si viene a creare, con soluzioni che spesso non possono che alleviare temporaneamente il disagio».



