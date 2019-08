Condividi | Red 19:02 Nell’ambito dei quotidiani controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale diverse dalla detenzione carceraria, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza per il reato di evasione un 30enne Orgosolo: un arresto per evasione



ORGOSOLO - Nell’ambito dei quotidiani controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale diverse dalla detenzione carceraria, i Carabinieri della Stazione di Orgosolo hanno arrestato in flagranza per il reato di evasione un 30enne. L’uomo, di origini rumene, era sottoposto alla detenzione domiciliare nella sua abitazione e aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli, recandosi al bar del paese senza una valida giustificazione, in violazione delle limitazioni cui era sottoposto.



