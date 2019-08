Condividi | Cor 18:15 Psd´Az a secco. Insediate ad Alghero tutte le sei Commissioni consiliari permanenti. Nina Ansini, Tatiana Argiolas, Monica Pulina, Peppinetto Musu, Christian Mulas e Antonello Muroni i rispettivi presidenti. A Roberto Ferrara (M5S) la Commissione Controllo e Garanzia Ecco tutti i presidenti di Alghero: i nomi



ALGHERO - Si parte. Dalla giornata odierna, a distanza di oltre un mese e mezzo dalle elezioni amministrative, può finalmente partire la macchina politica comunale. Un ritardo innescato a catena dalle lungaggini per il varo della Giunta comunale che ha richiesto un supplemento di discussione interna nella maggioranza di Centrodestra.



Insediate nella serata odierna ad Alghero tutte le sei Commissioni consiliari permanenti. Con una ripartizione delle presidenze che ha premiato la competenza all'interno di ciascun gruppo consiliare. 2 i presidenti in quota Forza Italia, uno a testa per FdI, Udc, Gruppo Misto e "Noi con Alghero". Nessuna rappresentanza per il Psd'Az, tagliato fuori proprio come accaduto per la composizione della Giunta comunale.



I Commissione (Affari generali, personale, difensore civico, problemi dell’immigrazione, relazioni internazionali, servizi demografici, Urp, società partecipate, pari opportunità) Presidente Nina Ansini (Udc), Vice Mario Bruno; II Commissione (Urbanistica, edilizia privata, centro storico, manutenzioni) Presidente Tatiana Argiolas (Fi), Vice Valdo Di Nolfo. III Commissione (Lavori pubblici e attività produttive, turismo, verde pubblico, programmazione) Presidente Monica Pulina (Gruppo Misto),

Vice Graziano Porcu (M5S).



IV Commissione (Sport e servizi sociali, pubblica istruzione, università, grandi eventi, attività culturali) Presidente Peppinetto Musu, Vice Ornella Piras. V Commissione (Ambiente, Parco naturale, Riserva marina, ecologia e sanità, servizio idrico integrato) Presidente Christian Mulas (FdI), Vice Pirisi Mimmo (Pd); VI Commissione (Bilancio, finanze e demanio, tributi) Presidente Antonello Muroni, Vice Pietro Sartore. La Commissione Controllo e Garanzia, l'unica delle Opposizioni, la presiede il capogruppo del Movimento 5 Stelle Roberto Ferrara, Vice Antonello Muroni.



Foto d'archivio Commenti ALGHERO - Si parte. Dalla giornata odierna, a distanza di oltre un mese e mezzo dalle elezioni amministrative, può finalmente partire la macchina politica comunale. Un ritardo innescato a catena dalle lungaggini per il varo della Giunta comunale che ha richiesto un supplemento di discussione interna nella maggioranza di Centrodestra.Insediate nella serata odierna ad Alghero tutte le sei Commissioni consiliari permanenti. Con una ripartizione delle presidenze che ha premiato la competenza all'interno di ciascun gruppo consiliare. 2 i presidenti in quota Forza Italia, uno a testa per FdI, Udc, Gruppo Misto e "Noi con Alghero". Nessuna rappresentanza per il, tagliato fuori proprio come accaduto per la composizione della Giunta comunale.I Commissione (Affari generali, personale, difensore civico, problemi dell’immigrazione, relazioni internazionali, servizi demografici, Urp, società partecipate, pari opportunità) Presidente Nina Ansini (Udc), Vice Mario Bruno; II Commissione (Urbanistica, edilizia privata, centro storico, manutenzioni) Presidente Tatiana Argiolas (Fi), Vice Valdo Di Nolfo. III Commissione (Lavori pubblici e attività produttive, turismo, verde pubblico, programmazione) Presidente Monica Pulina (Gruppo Misto),Vice Graziano Porcu (M5S).IV Commissione (Sport e servizi sociali, pubblica istruzione, università, grandi eventi, attività culturali) Presidente Peppinetto Musu, Vice Ornella Piras. V Commissione (Ambiente, Parco naturale, Riserva marina, ecologia e sanità, servizio idrico integrato) Presidente Christian Mulas (FdI), Vice Pirisi Mimmo (Pd); VI Commissione (Bilancio, finanze e demanio, tributi) Presidente Antonello Muroni, Vice Pietro Sartore. La Commissione Controllo e Garanzia, l'unica delle Opposizioni, la presiede il capogruppo del Movimento 5 Stelle Roberto Ferrara, Vice Antonello Muroni.Foto d'archivio