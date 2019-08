Condividi | Red 23:47 Oggi, si sono registrati undici incendi nell´Isola. Di questi, tre hanno obbligato l´intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale, nelle campagne di Tertenia, Nuoro e Teulada Undici incendi bruciano la Sardegna



CAGLIARI – Oggi (venerdì), si sono registrati undici incendi nell'Isola. Di questi, tre hanno obbligato l'intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale, nelle campagne di Tertenia, Nuoro e Teulada.



Il primo rogo si è sviluppato nell'agro di Tertenia, in località Foxi Manna, dove è intervenuto un elicottero regionale della Forestale proveniente dalla base elicotteri di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Jerzu, coadiuvata dal personale elitrasportato del Cfva e dal personale Forestas del cantiere di S’Arcu e Sarrala.



Il secondo incendio è divampato nelle campagne di Nuoro, nella zona della Strada statale 389, dove è intervenuto un elicottero regionale della Forestale proveniente dalla base elicotteri di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Nuoro, coadiuvato dal personale elitrasportato del Cfva, dal personale Forestas dei cantieri di Ugolio, Jenna Bentosa e dai volontari della Protezione civile di Nuoro.



