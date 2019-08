Condividi | Red 12:00 Dopo aver sollevato problemi legati alle coste algheresi (già da prima di entrare in politica) ed indicato possibili soluzioni, il consigliere comunale del Gruppo misto Giovanni Monti non sente il suo impegno riconosciuto da chi di dovere ed affida tutta la sua delusione ad un post pubblicato sulla propria pagina social Onori ed oneri: Monti dimenticato



ALGHERO - «Il consigliere Monti che si è impegnato e attivato da subito per la risoluzione di diversi problemi, su rimozione Posidonia, rimozione recinzione sito di stoccaggio di San Giovanni, rimozione incannicciati e il rispargimento della sabbia, problemi punti di raccolta rifiuti, problemi passerelle, problemi parcheggi a Maria Pia e Cuguttu ecc ecc ecc.. Il consigliere Monti che si sveglia presto la mattina e lavora fino a tardi la sera per vedere di persona i problemi e i lavori contribuendo continuamente a dare indicazioni preziose e prese anche in considerazione mettendole in atto».



Il consigliere del Gruppo misto Giovanni Monti (ex Lega) non ci sta. Dopo aver sollevato problemi legati alle coste algheresi (già da prima di entrare in politica) ed indicato possibili soluzioni, non sente il suo impegno riconosciuto da chi di dovere ed affida tutta la sua delusione ad un post pubblicato sulla propria pagina social. Come spiega senza mezzi termini, «dopo tanto impegno spiace constatare che al consigliere Monti non gli venga mai dato merito per il lavoro svolto, al contrario nei comunicati stampa il merito e sempre e comunque di altri, del sindaco, e dell'Amministrazione».



Il malcontento si allarga all'intero momento politico che Alghero sta vivendo dal momento dell'elezione della nuova Amministrazione Conoci, «anche perché, dopo il passaggio al Gruppo misto, tutti si sono presi tutto. Assessorati, partecipate, tutto. Non mi importa sinceramente se tutti si sono presi tutto – dichiara l'ex leghista - ma che altri ora si prendano a pieno anche i meriti del mio impegno quotidiano e di lavori condivisi, no. Detto questo – conclude cercando di stemperare i toni - ci tengo a precisare che l'impegno è massimo da parte mia e soprattutto dell'assessore Montis, che ogni giorno collabora costantemente con me e tantissime altre persone per la risoluzione di tantissimi problemi».



Nella foto: il consigliere comunale Giovanni Monti Commenti ALGHERO - «Il consigliere Monti che si è impegnato e attivato da subito per la risoluzione di diversi problemi, su rimozione Posidonia, rimozione recinzione sito di stoccaggio di San Giovanni, rimozione incannicciati e il rispargimento della sabbia, problemi punti di raccolta rifiuti, problemi passerelle, problemi parcheggi a Maria Pia e Cuguttu ecc ecc ecc.. Il consigliere Monti che si sveglia presto la mattina e lavora fino a tardi la sera per vedere di persona i problemi e i lavori contribuendo continuamente a dare indicazioni preziose e prese anche in considerazione mettendole in atto».Il consigliere del Gruppo misto Giovanni Monti (ex Lega) non ci sta. Dopo aver sollevato problemi legati alle coste algheresi (già da prima di entrare in politica) ed indicato possibili soluzioni, non sente il suo impegno riconosciuto da chi di dovere ed affida tutta la sua delusione ad un post pubblicato sulla propria pagina social. Come spiega senza mezzi termini, «dopo tanto impegno spiace constatare che al consigliere Monti non gli venga mai dato merito per il lavoro svolto, al contrario nei comunicati stampa il merito e sempre e comunque di altri, del sindaco, e dell'Amministrazione».Il malcontento si allarga all'intero momento politico che Alghero sta vivendo dal momento dell'elezione della nuova Amministrazione Conoci, «anche perché, dopo il passaggio al Gruppo misto, tutti si sono presi tutto. Assessorati, partecipate, tutto. Non mi importa sinceramente se tutti si sono presi tutto – dichiara l'ex leghista - ma che altri ora si prendano a pieno anche i meriti del mio impegno quotidiano e di lavori condivisi, no. Detto questo – conclude cercando di stemperare i toni - ci tengo a precisare che l'impegno è massimo da parte mia e soprattutto dell'assessore Montis, che ogni giorno collabora costantemente con me e tantissime altre persone per la risoluzione di tantissimi problemi».Nella foto: il consigliere comunale Giovanni Monti