Condividi | Red 11:19 Novità nel servizio di guardia farmaceutica notturna: da lunedì 5 agosto, le farmacie del capoluogo turritano garantiranno a rotazione il servizio di apertura notturna Sassari: apertura notturna per le farmacie



SASSARI - A partire da lunedì 5 agosto, la guardia farmaceutica notturna sarà garantita, a rotazione giornaliera, dalle trentadue farmacie cittadine. “In farmacia si cambia”: è questo lo slogan scelto dall'Ordine dei farmacisti, Federfarma, Ats Sardegna-Assl Sassari e dal Comune di Sassari per informare i cittadini dell'imminente modifica del servizio farmaceutico notturno in città.



Da lunedì, anche a Sassari, come nel resto d'Italia, il servizio di turno notturno, da sempre prerogativa della farmacia di Piazza Castello, sarà garantito a rotazione giornaliera dalle trentadue farmacie cittadine. La farmacia di turno prolungherà l'orario di apertura al pubblico dalle 20 alle 22, per poi continuare il servizio di guardia farmaceutica a porte chiuse, con la presenza di un farmacista nel locale, dalle 22 alle 9 del giorno successivo.



Dalle 22, il servizio è garantito gratuitamente con ricetta del Sistema sanitario nazionale rilasciata dall'ospedale, dalla guardia medica o con la dicitura "urgente" da altro medico. In tutti gli altri casi, il cittadino dovrà corrispondere un diritto addizionale di 7,50euro oltre il prezzo del farmaco. Il calendario con le farmacie di turno sarà disponibile nelle bacheche di tutte le farmacie e nei siti dell'Ordine dei farmacisti, del Comune di Sassari e dell'Ats Sardegna-Assl Sassari.