Nella notte appena trascorsa, ignoti, coltello in mano, si sono divertiti a squarciare pneumatici e tettucci in tela delle autovetture in sosta nelle vie del popoloso quartiere de La Pietraia Vandali nella notte algherese



ALGHERO – Amaro risveglio per diversi abitanti de La Pietraia. Infatti, nella notte tra ieri ed oggi (sabato), ignoti, coltello in mano, si sono divertiti a squarciare pneumatici e tettucci in tela delle autovetture in sosta nelle vie del popoloso quartiere algherese. Noia, disagio, delinquenza e cos'altro? L'unica certezza è il danno economico che dovranno subire gli incolpevoli proprietari delle auto.