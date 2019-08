Condividi | Red 20:23 Ieri sera, migliaia di persone hanno partecipato alla serata di degustazione che ha chiuso l´edizione 2019 della manifestazione che da tredici anni richiama turisti e sardi da tutta l´Isola a Sorso Gran finale per Calici di stelle



SORSO - Un’ edizione di “Calici di stelle” da record, con migliaia visitatori che hanno affollato le vie del centro della città nella serata clou della manifestazione dedicata al turismo enogastronomico e che, per un’intera settimana, ha avuto come protagonisti le produzioni vitivinicole ed alimentari tipiche, la cultura e l’identità, con eventi che hanno messo in evidenza il grande patrimonio del territorio e la passione e l’operosità della sua gente. “Il vino, la luna e i cieli stellati” è stata una serata di festa ma, soprattutto, una grande vetrina per le eccellenze della Romangia, fatte di produttori capaci ed appassionati che, con il loro lavoro, stanno portando il nome di Sorso in tutto il mondo.



In apertura, il brindisi nel giardino del Palazzo Baronale, ospiti del sindaco di Sorso Fabrizio Demelas, i primi cittadini di Porto Torres, Stintino, Valledoria e Sennori, il sindaco di Sassari Nanni Campus e numerosi componenti della sua Giunta, ed il consigliere regionale Antonello Peru, a testimonianza dell’amicizia, della vicinanza e della disponibilità a fare squadra condividendo un momento importante per la comunità. Le vie della città e le piazze principali sono state invase da migliaia di persone fin dal tardo pomeriggio, per godersi lo spettacolo della 13esima edizione e gustare le prelibatezze vinicole e gastronomiche lungo il percorso animato da bella musica ed arte, in un’atmosfera di festa e di autentico apprezzamento fino a notte fonda.



