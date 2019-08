Condividi | Red 13:08 Diversi gli interventi effettuati dalla motovedetta Cp709 per verificare il rispetto dei limiti di navigazione per le unità da diporto, con controlli nell’area del Parco dell’Arcipelago de La Maddalena per far rispettare le zone a particolare tutela, con elevazione di sanzioni amministrative Guardia costiera: controlli a Golfo Aranci



GOLFO ARANCI - Con l’arrivo di agosto, la stagione balneare è entrata nel vivo, con un forte incremento delle presenze. L’Ufficio Circondariale marittimo di Golfo Aranci lavora a pieno ritmo per poter garantire a tutti di godere delle bellezze della costa nord-orientale della Sardegna, nel rispetto delle risorse ambientali. Diversi gli interventi effettuati dalla motovedetta Cp709 per verificare il rispetto dei limiti di navigazione per le unità da diporto, con controlli nell’area del Parco dell’Arcipelago de La Maddalena per far rispettare le zone a particolare tutela, con elevazione di sanzioni amministrative.



Mentre le pattuglie “Mare sicuro” garantiscono la sicurezza della balneazione e pattugliano le spiagge controllando bagnanti, concessionari e bagnini. Anche domenica sono stati effettuati sequestri per le attrezzature abbandonate negli arenili liberi, per un totale di sette postazioni rimosse. Il ritiro delle attrezzature è avvenuto, come negli altri casi, attendendo eventuali proprietari per quasi un’ora. Il materiale è stato posto sotto sequestro ed è custodito negli uffici della Guardia costiera ed agli eventuali proprietari che si presenteranno sarà contestata una sanzione da 200euro.





