Cor 11:35
Nuoro Hoop City, Dinamo seconda
Il Banco di Sardegna Sassari supera i Niners Chemnitz per 86-82 e conquista il secondo posto nella seconda edizione del torneo “Nuoro Hoop City”, riscattando così la sconfitta subita nello scrimmage di venerdì, sempre al PalaConi di Nuoro
Nuoro Hoop City, Dinamo seconda

NUORO - Una partita intensa e combattuta sin dai primi possessi, con i biancoblù che hanno saputo reagire a ogni momento di difficoltà e piazzare l'allungo decisivo nel finale con i canestri di Buie, Johnson e Thomas (ancora top scorer con 16 punti e 6 rimbalzi).

Chemnitz parte forte con (subito 9-4), ma la Dinamo scatena il talento offensivo di Carlos Marshall, che propizia un parziale di 11-0 che porta la Dinamo al comando delle operazioni. Il quintetto di Pastore, però, trova le contromosse giuste, e al 10' conduce sul 21-17. Nel secondo periodo i biancoblù ribaltano l’inerzia: Thomas e Buie guidano la rimonta, Vincini capitalizza ai liberi e una tripla dello stesso Buie manda le squadre all’intervallo con la Dinamo avanti 46-44.

Al rientro, il botta e risposta prosegue: Mezzanotte replica due volte dall’arco alle conclusioni pesanti dei tedeschi, ma Chemnitz chiude il terzo quarto in vantaggio sul 63-60. Nell’ultimo periodo è Beliauskas a dare un solido contributo sul perimetro: la sfida resta sui binari dell'incertezza, con continui botta e risposta. Poi, nel finale, Buie e Johnson firmano i canestri della sicurezza, mentre Thomas chiude definitivamente i conti dalla linea dei liberi per l’86-82 finale.

Una vittoria di carattere per la squadra di coach Bulleri, che esce dal torneo di Nuoro con segnali incoraggianti e la certezza di poter contare su una buona solidità di gruppo in vista dei prossimi impegni, a cominciare dal Memorial Brusinelli previsto per il prossimo weekend.
