Cor 11:35 Nuoro Hoop City, Dinamo seconda Il Banco di Sardegna Sassari supera i Niners Chemnitz per 86-82 e conquista il secondo posto nella seconda edizione del torneo “Nuoro Hoop City”, riscattando così la sconfitta subita nello scrimmage di venerdì, sempre al PalaConi di Nuoro



NUORO - Una partita intensa e combattuta sin dai primi possessi, con i biancoblù che hanno saputo reagire a ogni momento di difficoltà e piazzare l'allungo decisivo nel finale con i canestri di Buie, Johnson e Thomas (ancora top scorer con 16 punti e 6 rimbalzi).



Chemnitz parte forte con (subito 9-4), ma la Dinamo scatena il talento offensivo di Carlos Marshall, che propizia un parziale di 11-0 che porta la Dinamo al comando delle operazioni. Il quintetto di Pastore, però, trova le contromosse giuste, e al 10' conduce sul 21-17. Nel secondo periodo i biancoblù ribaltano l’inerzia: Thomas e Buie guidano la rimonta, Vincini capitalizza ai liberi e una tripla dello stesso Buie manda le squadre all’intervallo con la Dinamo avanti 46-44.



Al rientro, il botta e risposta prosegue: Mezzanotte replica due volte dall’arco alle conclusioni pesanti dei tedeschi, ma Chemnitz chiude il terzo quarto in vantaggio sul 63-60. Nell’ultimo periodo è Beliauskas a dare un solido contributo sul perimetro: la sfida resta sui binari dell'incertezza, con continui botta e risposta. Poi, nel finale, Buie e Johnson firmano i canestri della sicurezza, mentre Thomas chiude definitivamente i conti dalla linea dei liberi per l’86-82 finale.



Una vittoria di carattere per la squadra di coach Bulleri, che esce dal torneo di Nuoro con segnali incoraggianti e la certezza di poter contare su una buona solidità di gruppo in vista dei prossimi impegni, a cominciare dal Memorial Brusinelli previsto per il prossimo weekend.