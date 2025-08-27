Alguer.it
S.A. 16:09
«Criminalità: serve un sindaco presente»
Così Christian Mulas, consigliere comunale del Psd´Az che sull´allarme criminalità in città segnalato in una durissima nota stampa dal sindacato della Polizia tira in ballo il sindaco Raimondo Cacciotto e chiede la convocazione di un tavolo permanente per la sicurezza
«Criminalità: serve un sindaco presente»

ALGHERO - «Le gravi dichiarazioni rilasciate alla stampa dal sindacato di Polizia SIULP che quotidianamente opera sul territorio per tutelare la sicurezza dei cittadini non possono passare inosservate. Quando le forze dell’ordine, in prima linea contro ogni forma di criminalità, lanciano un allarme pubblico sulla crescente presenza di criminalità organizzata ad Alghero, con episodi sempre più frequenti di intimidazione e segnali di una preoccupante “perequazione criminale”, la politica ha il dovere morale e istituzionale di reagire. Non è più tempo di silenzi o mezze parole. È tempo di assumersi pienamente la responsabilità del momento».

Così Christian Mulas, consigliere comunale del Psd'Az che sull'allarme criminalità in città segnalato in una durissima nota stampa dal sindacato della Polizia [LEGGI] tira in ballo il sindaco Raimondo Cacciotto «in qualità di massimo rappresentante della comunità». «Il Sindaco ha il dovere urgente di chiedere la convocazione di un tavolo permanente per la sicurezza, da tenersi presso la Prefettura. Non possiamo più far finta di nulla. Se chi garantisce la nostra sicurezza chiede rinforzi e denuncia pubblicamente un clima sempre più pericoloso, le istituzioni locali devono dare risposte chiare e immediate» incalza Mulas.

«Se Alghero oggi è percepita come una città turistica a rischio, è necessario intervenire subito, con determinazione, coraggio e unità politica. Serve una politica che torni a guidare e non a inseguire i problemi. Serve un Sindaco presente, capace di agire, che assuma su di sé la responsabilità di affrontare questa emergenza. Le parole del SIULP sono chiare. Sono gravi. E soprattutto, sono un segnale d’allarme che non possiamo permetterci di ignorare. La sicurezza dei cittadini è un diritto. Garantirla è un dovere» conclude il consigliere sardista.
