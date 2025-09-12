Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieportotorresCronacaCronaca › Stintino: sanzioni per campeggio abusivo
S.A. 16:00
Stintino: sanzioni per campeggio abusivo
Gli agenti hanno proceduto all’identificazione degli occupanti, che sono stati sanzionati per violazione del divieto di campeggio. L’operazione rientra nei controlli congiunti di Polizia Locale e Compagnia Barracellar
Stintino: sanzioni per campeggio abusivo

STINTINO – Prosegue l’attività di vigilanza del Comune di Stintino contro il campeggio e il parcheggio abusivo. Ieri mattina, intorno alle 9.00, una pattuglia della Polizia Locale in perlustrazione ha individuato, nei pressi della lottizzazione Tamerici, un furgone in sosta su una strada sterrata che conduce alla campagna e alcune tende da campeggio occupate da più persone.

Gli agenti hanno proceduto all’identificazione degli occupanti, che sono stati sanzionati per violazione del divieto di campeggio. L’operazione rientra nei controlli congiunti di Polizia Locale e Compagnia Barracellare, attivi su tutto il territorio comunale per contrastare l’occupazione irregolare del suolo pubblico e il parcheggio non autorizzato.

«La tutela del territorio e il rispetto delle regole sono una priorità per la nostra amministrazione – dichiara la sindaca Rita Limbania Vallebella –. Continueremo a garantire controlli costanti per prevenire comportamenti che possano compromettere il decoro e la sicurezza della nostra comunità».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12/9/2025
Denunciato un ladro di biciclette ad Alghero
La vicenda risale a qualche giorno fa, quando il proprietario della bicicletta non ha trovato più il mezzo all´uscita del supermercato. Rintracciato il ladro e denunciato
2/9Sabbia delle spiagge sarde in vendita
1/9«Sicurezza, tavolo permanente e controlli mirati»
31/8«Criminalità, collaborazione non polemiche»
30/8«Amministrazione presidio di legalità e sicurezza»
29/8«Criminalità: serve un sindaco presente»
29/8L´allarme: Alghero nel baratro criminalità
29/8«Tombini e canali da pulire ad Alghero»
27/8Scoppia la cabina elettrica in centro, evacuato edificio
27/8A Porto Cervo residence abusivo: evasi 12 milioni
27/8Scritta omofoba in ospedale, Cgil: «inaccettabile»
« indietro archivio cronaca »
13 settembre
Alghero-Roma-Milano, voli non più prenotabili
13 settembre
Obiettivo Puc, nasce Ufficio di Piano
12 settembre
Memorial Fonnesu e Zoagli: Sap compie 40 anni



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)