Stintino: sanzioni per campeggio abusivo

STINTINO – Prosegue l’attività di vigilanza del Comune di Stintino contro il campeggio e il parcheggio abusivo. Ieri mattina, intorno alle 9.00, una pattuglia della Polizia Locale in perlustrazione ha individuato, nei pressi della lottizzazione Tamerici, un furgone in sosta su una strada sterrata che conduce alla campagna e alcune tende da campeggio occupate da più persone.



Gli agenti hanno proceduto all’identificazione degli occupanti, che sono stati sanzionati per violazione del divieto di campeggio. L’operazione rientra nei controlli congiunti di Polizia Locale e Compagnia Barracellare, attivi su tutto il territorio comunale per contrastare l’occupazione irregolare del suolo pubblico e il parcheggio non autorizzato.



«La tutela del territorio e il rispetto delle regole sono una priorità per la nostra amministrazione – dichiara la sindaca Rita Limbania Vallebella –. Continueremo a garantire controlli costanti per prevenire comportamenti che possano compromettere il decoro e la sicurezza della nostra comunità».