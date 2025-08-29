Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaCronaca › «Criminalità, collaborazione non polemiche»
Cor 21:49
«Criminalità, collaborazione non polemiche»
Pais sottolinea come le osservazioni del Siulp non vadano interpretate in chiave polemica, bensì come un’offerta di collaborazione da parte di chi ogni giorno rappresenta lo Stato sul territorio, e consiglia un atteggiamento collaborativo da parte dal sindaco Alghero
«Criminalità, collaborazione non polemiche»

ALGHERO – «Pur comprendendo la legittima volontà del Sindaco di Alghero di rivendicare l’operato dell’amministrazione, su un tema così importante come la sicurezza suggerisco un atteggiamento collaborativo e non polemico. Su questioni così delicate non servono contrapposizioni, ma un’alleanza istituzionale forte e leale, che coinvolga tutti gli organi dello Stato e i rappresentanti della società civile», dichiara Michele Pais, consigliere comunale della Lega ad Alghero, già presidente della massima assemblea sarda, a commento delle parole di Raimondo Cacciotto sul comunicato del sindacato Siulp della Polizia.

Pais sottolinea come le osservazioni del Siulp non vadano interpretate in chiave polemica, bensì come un’offerta di collaborazione da parte di chi ogni giorno rappresenta lo Stato sul territorio. «Ho letto le dichiarazioni del sindacato della Polizia non contro l’amministrazione comunale, ma come segnale costruttivo per affrontare insieme le difficoltà. Per questo non servono repliche difensive o toni accesi, capaci di creare fratture istituzionali, ma la volontà di sedersi tutti attorno allo stesso tavolo, valutare l’entità dei problemi e ricercare soluzioni condivise».

Secondo l’ex presidente del Consiglio regionale, le prese di posizione pubbliche rischiano di creare divisioni e trasmettere ai cittadini un’immagine distorta dei rapporti tra istituzioni. «I cittadini hanno bisogno di vedere lo Stato unito e compatto in tutte le sue componenti – prosegue Pais – non di assistere a polemiche che non giovano a nessuno. La sicurezza è un bene primario che va garantito con il massimo della collaborazione, perché si tratta di materie che vanno al di là delle capacità e possibilità di un singolo ente locale».

Pais ricorda inoltre l’impegno concreto della Lega sul tema: «Come forza politica abbiamo depositato più ordini del giorno sulla sicurezza che, purtroppo, il Consiglio comunale non ha ancora avuto modo di discutere. Forse è giunta l’ora che questi atti vengano affrontati con urgenza, così da trasformare le parole in azioni concrete a beneficio della comunità».

Il consigliere conclude ribadendo il sostegno alle forze dell’ordine: «Come forza politica non posso che ringraziare il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia e delle altre forze impegnate a presidiare il nostro territorio, spesso con risorse limitate. È proprio per questo che, unendo gli sforzi tra amministrazioni locali e organi dello Stato, si può costruire quell’alleanza che la comunità algherese e sarda merita. Basta polemiche: collaboriamo, sosteniamo le forze dell’ordine e lavoriamo uniti per arginare possibili infiltrazioni della malavita che non appartengono alla nostra terra. Qualsiasi azione che possa anche solo strumentalmente disarmare e delegittimare le forze dell’ordine è un atteggiamento che dobbiamo evitare: al contrario, vanno sostenute in ogni modo possibile nel loro duro lavoro quotidiano, spesso svolto anche a rischio della propria vita per difendere noi cittadini» conclude Pais.
