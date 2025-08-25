Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaCronaca › Scoppia la cabina elettrica in centro
S.A. 19:35
Scoppia la cabina elettrica in centro
Paura in centro storico ad Alghero. Parte delle strada senza energia elettrica. Sul posto i vigili del fuoco
Scoppia la cabina elettrica in centro

ALGHERO - E’ scoppiata la cabina elettrica di via Machin ad Alghero. Il boato si è sentito poco prima delle 19 e una lunga scia di fumo ha invaso tutto il centro storico. Già nei giorni scorsi i tecnici erano intervenuti nella stessa cabina per dei disservizi probabilmente causati da un sovraccarico delle linee durante l’affluenza estiva. Problema molto diffuso nella città antica. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Non ci sarebbero feriti. Numerose le vie del centro senza elettricità.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14:09
«Barman vittima di gentaglia che arriva in Sardegna»
E´ la denuncia di Mauro Pili, già presidente della Regione Sardegna, che commenta così l´episodio avvenuto ad Alghero nei giorni scorsi: «quel pestaggio ha altri significati rispetto a quella bibita negata, è la fotografia di metodi che non appartengono alla Sardegna, non appartengono ad Alghero e alla sua millenaria storia! E rivolge un appello ai Prefetti
25/8/2025
Ad Alghero barman pestato da ospiti del resort
Un cameriere è stato picchiato a sangue da alcuni turisti che soggiornavano all´Hotel Baia di Conte ad Alghero. Il gruppo in vacanza ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente il dipendente del resort a pochi chilometri da Capo Caccia. Sul posto le forze dell´ordine
26/8/2025
Scritta omofoba al dipendente: denuncia all´Ospedale Civile
La denuncia arriva dal sindacato Uil Fpl: grave episodio omofobico in ospedale dove è stata trovata una scritta offensiva incisa nell’armadietto di un dipendente
26/8/2025
Rubano monopattini: fermati ad Alghero
La vicenda ha avuto inizio quando due volanti hanno fermato un´auto sospetta in via Barracu. All´interno del veicolo, gli agenti hanno notato tre monopattini che poi sono stati restituiti ai legittimi proprietari
13:20
«Barman pestato, ignobile aggressione»
E´ il capogruppo di Forza Italia Alghero Marco Tedde a commentare l´aggressione avvenuti nei giorni scorsi nel resort a pochi chilometri da Alghero
10:20
«Barman aggredito, solidarietà e legalità»
L´assessore Enrico Daga è tornato sull´aggressione della scorsa domenica nel resort Baia di Conte ad Alghero, dove un barman è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di turisti in vacanza: servono fermezza e chiarezza nelle indagini, rispetto e tutela per chi lavora, oltre alla consapevolezza che Alghero resta una comunità accogliente e sicura
15:23
Scritta omofoba in ospedale, Cgil: «inaccettabile»
CGIL e Ufficio CGIL Nuovi Diritti della Provincia di Sassari esprimono solidarietà e vicinanza al lavoratore coinvolto, e ribadiscono la più ferma condanna verso l’atto subito
16:47
A Porto Cervo residence abusivo: evasi 12 milioni
Dai riscontri è emerso che, dal 2018 al 2024, l´attività era svolta completamente in nero con un´evasione pari a circa 12,5 milioni di euro non dichiarati al fisco e con un´evasione d´imposta pari a circa 4 milioni di euro. I reati tributari sono stati contestati all´amministratore del condominio
16/8Buio pesto in centro storico
13/8Orina su auto della Polizia: fermato a Olbia
12/8Droga e alcol: stretta ad Alghero sui conducenti
11/8Morto bimbo ricoverato per colpo di calore
8/8Turista ubriaco si scaglia contro il padre e i carabinieri
7/8Scappano senza pagare: denunciati turisti ad Alghero
31/7Via Tarragona: volano le piante dal balcone
25/7Disabile denuncia: «abbandonata in borgata»
24/7Panico all´Eurospin: cliente spruzza spray urticante e va via
23/7Lavoro: blitz in locali e negozi. 47 irregolari su 226 ispezioni
« indietro archivio cronaca »
27 agosto
Il Segretario del Comune lascia l´incarico
27 agosto
Caos lungomare, indietro tutta
27 agosto
«Barman vittima di gentaglia che arriva in Sardegna»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)