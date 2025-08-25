Scoppia la cabina elettrica in centro

|
14:09
E´ la denuncia di Mauro Pili, già presidente della Regione Sardegna, che commenta così l´episodio avvenuto ad Alghero nei giorni scorsi: «quel pestaggio ha altri significati rispetto a quella bibita negata, è la fotografia di metodi che non appartengono alla Sardegna, non appartengono ad Alghero e alla sua millenaria storia! E rivolge un appello ai Prefetti
25/8/2025
Un cameriere è stato picchiato a sangue da alcuni turisti che soggiornavano all´Hotel Baia di Conte ad Alghero. Il gruppo in vacanza ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente il dipendente del resort a pochi chilometri da Capo Caccia. Sul posto le forze dell´ordine
26/8/2025
La vicenda ha avuto inizio quando due volanti hanno fermato un´auto sospetta in via Barracu. All´interno del veicolo, gli agenti hanno notato tre monopattini che poi sono stati restituiti ai legittimi proprietari
13:20
E´ il capogruppo di Forza Italia Alghero Marco Tedde a commentare l´aggressione avvenuti nei giorni scorsi nel resort a pochi chilometri da Alghero
10:20
L´assessore Enrico Daga è tornato sull´aggressione della scorsa domenica nel resort Baia di Conte ad Alghero, dove un barman è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di turisti in vacanza: servono fermezza e chiarezza nelle indagini, rispetto e tutela per chi lavora, oltre alla consapevolezza che Alghero resta una comunità accogliente e sicura
16:47
Dai riscontri è emerso che, dal 2018 al 2024, l´attività era svolta completamente in nero con un´evasione pari a circa 12,5 milioni di euro non dichiarati al fisco e con un´evasione d´imposta pari a circa 4 milioni di euro. I reati tributari sono stati contestati all´amministratore del condominio