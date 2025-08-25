S.A. 19:35 Scoppia la cabina elettrica in centro Paura in centro storico ad Alghero. Parte delle strada senza energia elettrica. Sul posto i vigili del fuoco



ALGHERO - E’ scoppiata la cabina elettrica di via Machin ad Alghero. Il boato si è sentito poco prima delle 19 e una lunga scia di fumo ha invaso tutto il centro storico. Già nei giorni scorsi i tecnici erano intervenuti nella stessa cabina per dei disservizi probabilmente causati da un sovraccarico delle linee durante l’affluenza estiva. Problema molto diffuso nella città antica. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Non ci sarebbero feriti. Numerose le vie del centro senza elettricità.