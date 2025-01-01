Alguer.it
Cor 16:27
Ad Alghero consiglio comunale con 84 punti
Un´enormità: l´ordine del giorno della riunione odierna (lunedì 15 settembre) è da Guinness dei primati. 84 punti in discussione, con 33 interrogazioni, 42 Ordini del giorno e alcune mozioni
Ad Alghero consiglio comunale con 84 punti

ALGHERO - Si riunisce oggi (lunedì) presso la sede di Villa Maria Pia il Consiglio comunale della città di Alghero. Con una convocazione monstre, 84 punti in discussione: 33 interrogazioni, 42 Ordini del giorno, alcune mozioni e i pochi punti dedicati ai verbali delle scorse riunioni, alcune variazioni al bilancio e l'aggiornamento del Programma triennale per l’acquisizione dei servizi e delle forniture. L'inizio dei lavori è programmato per le ore 17 e la conclusione per le 21, ma considerando gli atti in attesa di discussione (alcuni dei quali ormai superati, probabilmente), ci sarebbe da andare avanti per qualche settimana.

Nella foto: Mimmo Pirisi, presidente consiglio comunale Alghero
