Cor 16:27 Ad Alghero consiglio comunale con 84 punti



ALGHERO - Si riunisce oggi (lunedì) presso la sede di Villa Maria Pia il Consiglio comunale della città di Alghero. Con una convocazione monstre, 84 punti in discussione: 33 interrogazioni, 42 Ordini del giorno, alcune mozioni e i pochi punti dedicati ai verbali delle scorse riunioni, alcune variazioni al bilancio e l'aggiornamento del Programma triennale per l’acquisizione dei servizi e delle forniture. L'inizio dei lavori è programmato per le ore 17 e la conclusione per le 21, ma considerando gli atti in attesa di discussione (alcuni dei quali ormai superati, probabilmente), ci sarebbe da andare avanti per qualche settimana.



Nella foto: Mimmo Pirisi, presidente consiglio comunale Alghero