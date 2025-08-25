S.A. 16:47 A Porto Cervo residence abusivo: evasi 12 milioni Dai riscontri è emerso che, dal 2018 al 2024, l´attività era svolta completamente in nero con un´evasione pari a circa 12,5 milioni di euro non dichiarati al fisco e con un´evasione d´imposta pari a circa 4 milioni di euro. I reati tributari sono stati contestati all´amministratore del condominio



PORTO CERVO - Un condominio affacciato su una delle spiagge più conosciute della Costa Smeralda trasformato in un vero e proprio residence per locazioni turistiche. A Porto Cervo, il luogo simbolo del lusso in Sardegna, numerose stanze e magazzini erano destinate ai turisti, spesso in condizioni di sovraffollamento come è emerso dalle indagini delle Fiamme Gialle del gruppo della Guardia di Finanza di Olbia. Non solo: i militari della Gdf hanno rilevato anche abusi edilizi e violazioni della normativa urbanistico-catastale e paesaggistica. Dai riscontri è emerso che, dal 2018 al 2024, l'attività era svolta completamente in nero con un'evasione pari a circa 12,5 milioni di euro non dichiarati al fisco e con un'evasione d'imposta pari a circa 4 milioni di euro. I reati tributari sono stati contestati all'amministratore del condominio.