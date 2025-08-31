Alguer.it
Cor 10:45
Sabbia delle spiagge sarde in vendita
Inutili le campagne di sensibilizzazione e di informazione, l’asportazione di sabbia, conchiglie e, questa volta, addirittura Stelle marine a fini di lucro appare tuttora ben presente, anche sul web
CAGLIARI - L’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG), su preziosa segnalazione di cittadini, ha provveduto (1 settembre 2025) (5 luglio 2025) ad avvertire senza indugio il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale dell’attuale vendita online su una nota piattaforma commerciale di un oggetto contenente un quantitativo di sabbia qualificata come proveniente dalla Sardegna, una conchiglia e una Stella marina.

In precedenza il GrIG aveva segnalato (5 luglio 2025) al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale analoga offerta di sabbia dichiarata come raccolta dalla iper-vincolata (vincolo paesaggistico, vincolo di conservazione integrale, parco nazionale e area marina protetta dell’Arcipelago della Maddalena) spiaggia rosa di Budelli (La Maddalena).

Nonostante ampie campagne di sensibilizzazione e di informazione, l’asportazione di sabbia, conchiglie e, questa volta, addirittura Stelle marine a fini di lucro appare tuttora ben presente, anche sul web. Il GrIG auspica rapidi accertamenti e pesanti sanzioni per i trasgressori.
