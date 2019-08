Condividi | Red 9:04 Grande rientro dopo l´infortunio per il giovane portacolori del Tc Alghero che, nella categoria Under12, ha vinto il torneo Santa Maria a Guspini e ha raggiunto la finale nel Memorial Airoldi di Stintino Tennis: buoni risultati per l´algherese Alias



ALGHERO - Grande rientro per il portacolori del Tc Alghero Giorgio Alias che, dopo lo stop forzato da marzo a luglio per una doppia frattura ai polsi, è ritornato all'attività agonistica. E lo ha fatto con ottimi risultati, vincendo il torneo Under12 “Santa Maria”, giocato a Guspini, e raggiungendo la finale nel “Memorial Airoldi” di Stintino.



A Guspini, il giovane algherese ha battuto 6-4 6-3 in finale Christian Manca (4.2 del Margine Rosso) al termine di un match equilibrato. A Stintino, invece, dopo l'ottima vittoria in semifinale contro Matteo Macchi (3.5 del Tc Pro Patria) per 7-6 6-2, ha perso 6-2 6-0 in finale contro Leonardo Lifonti (3.5 del Tc Sondrio. Alias, in costante ascesa dopo il brutto infortunio, parteciperà ad alcuni tornei regionali dopo Ferragosto.



