Cor 10:25 Dimissioni dal direttivo e dall´incarico di portavoce degli Azzurri algheresi per l'agronomo Ferdinando Manconi. «Pressanti impegni lavorativi» la motivazione ufficiale Alghero: Manconi si dimette da Forza Italia



ALGHERO - «Lavoro, famiglia e affetti meritano le mie attenzioni». Così Ferdinando Manconi dice addio al direttivo, al coordinamento ed al ruolo di portavoce di Forza Italia ad Alghero. «Prendo una pausa dalla politica» per «pressanti impegni lavorativi».



Per lui fino a qualche settimana fa si parlava di un ruolo nell'esecutivo Conoci o tuttalpiù nel Cda del Parco di Porto Conte, ed è molto probabile che i successivi accadimenti abbiano fatto precipitare la situazione. Com'è inutile capire se all'origine delle dimissioni possa anche aver contribuito l'impossibilità di rappresentare il partito nei tavoli di coalizione, già dalle trattative per la scelta del candidato sindaco.



Ferdinando Manconi parla con proverbiale "aplomb" e scansa ogni polemica. «Mi ero posto l'obbiettivo di contribuire alla vittoria di Forza Italia. Credo di averlo raggiunto grazie ad un eccelso lavoro di squadra. Ora è giunto il momento di porsi nuovi obbiettivi o per lavorare su alcuni non ancora raggiunti».



