Pittura: personale di Maria Filomena Mura

ALGHERO - Da oggi (mercoledì) a venerdì 16 agosto, la Torre di San Giovanni, in Largo San Francesco, ad Alghero, ospiterà la mostra personale di pittura dell'artista Maria Filomena Mura intitolata “Colori... sempre e solo colori”. La mostra, patrocinata dalla Fondazione Alghero, è visitabile dalle 19 alle 24, con ingresso libero



