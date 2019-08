Condividi | Red 22:24 «Abbiamo dato una risposta ai tanti sardi rimasti esclusi dalle misure socio assistenziali finanziate dalla Regione e trovato i soldi per garantire, nell’anno in corso, il pagamento dei piani socio-assistenziali delle leggi di settore», dichiara l’assessore regionale della Sanità e dell’assistenza sociale Mario Nieddu Socio assistenziali: 27milioni dalla Regione



CAGLIARI - «Abbiamo dato una risposta ai tanti sardi rimasti esclusi dalle misure socio assistenziali finanziate dalla Regione e trovato i soldi per garantire, nell’anno in corso, il pagamento dei piani socio-assistenziali delle leggi di settore, della Legge 162 e Ritornare a casa, risorse sottostimate e non finanziate nella passata legislatura nonostante il fabbisogno storico ne evidenziasse l'esigenza». Sono parole di soddisfazione quelle dell’assessore regionale della Sanità e dell’Assistenza sociale, Mario Nieddu, che ha commentato così l’approvazione in Consiglio Regionale della variazione di bilancio che mette a disposizione dei Comuni del territorio altri 27milioni di euro per l’erogazione di servizi a favore delle misure socio-assistenziali.



«Avevo preso un impegno preciso con i Comuni – prosegue Nieddu - impossibilitatati a soddisfare nell’anno corrente le nuove richieste per mancanza di fondi. Ringrazio l’assessore alla Programmazione Giuseppe Fasolino per aver individuato le risorse necessarie».



«E ringrazio il Consiglio per aver approvato il provvedimento con rapidità, a brevissima distanza dall’approvazione del disegno di legge da parte della Giunta. Abbiamo ribadito il principio fondamentale che non esistono cittadini di serie A e di serie B, chiunque abbia il diritto deve poter accedere alle misure assistenziali previste dalla legge», conclude l'assessore regionale.



Nella foto: l'assessore regionale Mario Nieddu Commenti CAGLIARI - «Abbiamo dato una risposta ai tanti sardi rimasti esclusi dalle misure socio assistenziali finanziate dalla Regione e trovato i soldi per garantire, nell’anno in corso, il pagamento dei piani socio-assistenziali delle leggi di settore, della Legge 162 e Ritornare a casa, risorse sottostimate e non finanziate nella passata legislatura nonostante il fabbisogno storico ne evidenziasse l'esigenza». Sono parole di soddisfazione quelle dell’assessore regionale della Sanità e dell’Assistenza sociale, Mario Nieddu, che ha commentato così l’approvazione in Consiglio Regionale della variazione di bilancio che mette a disposizione dei Comuni del territorio altri 27milioni di euro per l’erogazione di servizi a favore delle misure socio-assistenziali.«Avevo preso un impegno preciso con i Comuni – prosegue Nieddu - impossibilitatati a soddisfare nell’anno corrente le nuove richieste per mancanza di fondi. Ringrazio l’assessore alla Programmazione Giuseppe Fasolino per aver individuato le risorse necessarie».«E ringrazio il Consiglio per aver approvato il provvedimento con rapidità, a brevissima distanza dall’approvazione del disegno di legge da parte della Giunta. Abbiamo ribadito il principio fondamentale che non esistono cittadini di serie A e di serie B, chiunque abbia il diritto deve poter accedere alle misure assistenziali previste dalla legge», conclude l'assessore regionale.Nella foto: l'assessore regionale Mario Nieddu