Vaccini Papillomavirus: si prosegue a Sassari Open day vaccinale contro il Papillomavirus: si prosegue domani a Sassari presso gli ambulatori di Rizzeddu



SASSARI – La Asl di Sassari apre le porte del Servizio di Igiene e sanità pubblica di Sasari e invita i ragazzi dagli 11 ai 18 anni e tutte le persone che rientrano nelle categorie a rischio ad avvicinarsi con fiducia alla vaccinazione contro il Papillomavirus. Sabato 28 giugno 2025, dalle ore 09.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.30, gli ambulatori di Rizzeddu, saranno aperti alla popolazione che,

senza prenotazione e in maniera gratuita, potranno ricevere il vaccino per proteggersi dall’Hpv. Prosegue il progetto “Hpv…e tu?” che a fine maggio ha visto coinvolti 400 studenti delle scuole primarie della provincia di Sassari in un’attività di sensibilizzazione e informazione sull’importanza del Vaccino anti Hpv.