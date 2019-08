Condividi | Red 14:12 Si è conclusa domenica la 48esima edizione del “Trofeo Città di Alghero”-11esimo “Memorial Nino Solinas”, gara di bocce, settore volo, organizzata dalla Riviera Catalana-Loretella Alghero Bocce: vittorie per Ossese e Riviera



ALGHERO - Si è conclusa domenica la 48esima edizione del “Trofeo Città di Alghero”-11esimo “Memorial Nino Solinas”, gara di bocce, settore volo, organizzata dalla Riviera Catalana-Loretella Alghero. Dopo le fasi preliminari del fine settimana, disputate nel bocciodromo di Viale I Maggio, e che hanno visto impegnate le coppie delle categorie D e C, nel pomeriggio domenicale si sono disputate le finali. Per la categoria C, la coppia dell'Ossese Milia-Milia ha avuto la meglio sulla formazione composta dai compagni di circolo Canu-Cau. In D, sfida casalinga tra le coppie algheresi Salis-Sini e Pompei-Oggiano. A conclusione di un avvincente e combattuto incontro, è stata proprio quest’ultima a conquistare la vittoria.



Nel corso delle premiazioni, il presidente della Riviera Catalana-Loretella, Carlo Manunta ha ricordato la figura del socio-fondatore ed ex presidente Nino Solinas, al quale da undici edizione è dedicata l’iniziativa bocciofila principale di Alghero. Parole di compiacimento per quanto organizzato sono state espresse da Lucio Masia (presidente provinciale Fib e delegato provinciale Coni), che ha colto l’occasione per assegnare un premio al merito sportivo al socio della Riviera Natale Salis. Al termine, Tony Solinas, a nome della famiglia del compianto Nino, ha voluto ringraziare tutti i partecipanti alla gara ed i soci della società algherese per contribuire a tenere sempre vivo il ricordo del padre che, nella sua vita, ha speso tempo ed energie per sensibilizzare atleti di ogni età al gioco delle bocce. In particolare, la famiglia ha omaggiato il presidente Manunta con un riconoscimento per quanto operato, in questi undici anni, per portare avanti i valori e gli obiettivi sportivi tanto cari a Nino Solinas.



