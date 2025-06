S.A. 13:13 Padel Club Alghero sfiora le fasi nazionali Il Padel Club Alghero sfiora l’accesso alle fasi nazionali del campionato di Serie C Maschile, mancando la qualificazione per una sola vittoria. Il team chiude comunque la stagione con un ottimo terzo posto in classifica. Tutti i risultati



ALGHERO - La prima squadra del Padel Club Alghero sfiora l’accesso alle fasi nazionali del campionato di Serie C Maschile, mancando la qualificazione per una sola vittoria. Il team chiude comunque la stagione con un ottimo terzo posto in classifica, coronato da due convincenti successi per 3-0 nelle ultime giornate. Il sogno di portare una seconda squadra in Serie C prende forma: la Squadra A del Padel Club Alghero chiude la fase provinciale del campionato di Serie D Maschile al primo posto, imbattuta. Nei prossimi giorni scopriremo il nome dell’avversario nella fase a tabellone a eliminazione diretta. Non riescono invece a superare la fase provinciale le altre due formazioni maschili del club, che vengono eliminate e non accedono alla fase a eliminazione diretta. Ottimi risultati anche sul fronte femminile: entrambe le squadre del Padel Club Alghero concludono la fase a gironi al secondo posto, conquistando l’accesso alla fase successiva del campionato.