Condividi | Red 8:07 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di un professionista operante nel settore sanitario dell’area metropolitana di Cagliari Non dichiara 300mila euro: professionista nei guai



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di un professionista operante nel settore sanitario dell’area metropolitana di Cagliari. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi fiscali previsti dalla vigente normativa in materia di reddito di lavoro autonomo.



L'uomo è stato individuato dopo un’attenta disamina delle informazioni quotidianamente acquisite con il controllo del territorio, incrociate con le risultanze di specifiche elaborazioni effettuate a livello centrale che indicizzano i diversi contribuenti su diverse scale di pericolosità fiscale al verificarsi di puntuali condizioni considerate anomale. L’attività ispettiva ha preso in esame le annualità dal 2014 al 2016, passando al setaccio l’intera contabilità del professionista ed avvalendosi dell’utilizzo delle indagini finanziarie, un particolare strumento investigativo che, esaminando i rapporti intrattenuti dal soggetto verificato con banche, Poste italiane o altro intermediario finanziario, mira a verificare se le movimentazioni di denaro abbiano o meno trovato riscontro nelle scritture contabili.



L’esito del controllo ha evidenziato che l'uomo, complessivamente, ha omesso di dichiarare redditi imponibili per 299.692euro. L’operazione si inquadra in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economica-finanziaria disposte dal Comando provinciale di Cagliari a tutela degli interessi della collettività. CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di un professionista operante nel settore sanitario dell’area metropolitana di Cagliari. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi fiscali previsti dalla vigente normativa in materia di reddito di lavoro autonomo.L'uomo è stato individuato dopo un’attenta disamina delle informazioni quotidianamente acquisite con il controllo del territorio, incrociate con le risultanze di specifiche elaborazioni effettuate a livello centrale che indicizzano i diversi contribuenti su diverse scale di pericolosità fiscale al verificarsi di puntuali condizioni considerate anomale. L’attività ispettiva ha preso in esame le annualità dal 2014 al 2016, passando al setaccio l’intera contabilità del professionista ed avvalendosi dell’utilizzo delle indagini finanziarie, un particolare strumento investigativo che, esaminando i rapporti intrattenuti dal soggetto verificato con banche, Poste italiane o altro intermediario finanziario, mira a verificare se le movimentazioni di denaro abbiano o meno trovato riscontro nelle scritture contabili.L’esito del controllo ha evidenziato che l'uomo, complessivamente, ha omesso di dichiarare redditi imponibili per 299.692euro. L’operazione si inquadra in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economica-finanziaria disposte dal Comando provinciale di Cagliari a tutela degli interessi della collettività.