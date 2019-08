Condividi | Red 8:21 «Il fabbisogno di sangue aumenta in modo preoccupante soprattutto durante i mesi estivi anche nella nostra città, ed è per questo motivo che abbiamo accolto immediatamente l´appello di Avis comunale Nuoro e della locale Asl, organizzando per il giorno venerdì 23 agosto una giornata di sensibilizzazione e di raccolta straordinaria di sangue presso il nostro punto vendita di Biscollai», annunciano i rappresentanti locali della Conad Raccolta straordinaria di sangue a Nuoro



NUORO - «Il fabbisogno di sangue aumenta in modo preoccupante soprattutto durante i mesi estivi anche nella nostra città, ed è per questo motivo che abbiamo accolto immediatamente l'appello di Avis comunale Nuoro e della locale Asl, organizzando per il giorno venerdì 23 agosto una giornata di sensibilizzazione e di raccolta straordinaria di sangue presso il nostro punto vendita di Biscollai». Ad annunciarlo sono i rappresentanti locali della Conad.



«A partire dalle 8 del mattino – proseguono - ospiteremo l'autoemoteca ed i volontari dell'Avis di Nuoro che accoglieranno tutti coloro che vorranno donare il sangue la cui carenza diventa un grosso problema per tutte le persone che hanno bisogno di cure ed operazioni chirurgiche». «Chiediamo a tutti i nostri amici e clienti di fare un grande gesto di altruismo che consentirà di donare una speranza di vita a tante persone che lottano ogni giorno nei reparti dei nostri ospedali – dichiara Franco Fois, amministratore di Insieme, socio Conad – perché è di fondamentale importanza che tutti noi iniziassimo a donare il nostro sangue».



L'invito alla donazione è rivolto a tutti coloro che abbiano compiuto almeno 18 anni, che pesino più di 50chilogrammi e che siano in buone condizioni di salute. Da parte sua, l'Avis «ringrazia la Conad Nuoro, in quanto questa raccolta straordinaria è un ulteriore aiuto alle raccolte settimanali che organizza durante tutto l'anno. Un passo nella giusta direzione affinché tutti collaborino per garantire le scorte necessarie a beneficio di chiunque. Sarebbe bellissimo se la collaborazione con Conad Nuoro potesse diventare strutturale, tanto da programmare le date e inserirle nel calendario annuale delle raccolte di sangue», chiosano Mario Trazzi e Chiara Manca, presidente provinciale e responsabile comunale Avis di Nuoro.