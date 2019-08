Condividi | Cor 19:03 Tragico schianto sulla litoranea tra Alghero e Bosa nel tardo pomeriggio di oggi. Ad avere la peggio un motociclista di Alghero, Antonio Cadoni. L’intervento del 118 e di un elicottero si è rivelato inutile. Strada bloccata per diverso tempo Alghero-Bosa, schianto fatale

Muore algherese 29enne



ALGHERO - Tragedia nel tardo pomeriggio odierno (domenica) sulla litoranea tra la città di Alghero e Bosa. Schianto frontale, in curva, tra una moto e un’automobile.



Ad avere la peggio il motociclista, un algherese di 29 anni, Antonio Cadoni, deceduto in seguito alle ferite riportate nello scontro. Inutili i soccorsi. Sul posto anche un elicottero del 118.



Per permettere l’intervento dei sanitari e dei soccorritori la strada è rimasta bloccata per diverso tempo. Sul posto le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi nel tentativo di accertare l’esatta dinamica dell’incidente.



Nella foto: l’incidente stradale



