Segnaletica cittadina: interventi a Sassari

SASSARI - L’Amministrazione comunale ha disposto lavori di manutenzione della segnaletica in alcune vie extraurbane di Sassari. L'intervento, attuato mediante accordo quadro e per un costo di 43.775euro, ha lo scopo di migliorare la sicurezza sia per i pedoni, sia per le auto.



Le strade interessate saranno le vie De Martini, San Pietro D'Ottava, Simula, Devilla, Della Torre, Piandanna, Gioscari, Aimo, Baldinca, Elio De Cupis e Viziliu. Ed ancora, le strade comunali

Platamona, La Corte Bacchileddu, Valle Dei Ciclamini, Tana Di Lu Mazzoni e quella da Scala di Giocca al bivio per Osilo. Interventi anche nell'ex Strada statale 200, dalla rotatoria all'incrocio della Buddi Buddi al ponte sul Rio Logulentu.