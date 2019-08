Condividi | Cor 16:24 Manca solo l´ufficialità. Per il 66enne si tratterebbe di un ritorno dopo lunghi anni di servizio nella città di Alghero. Partenza confermata per l´attuale Segretario generale, Luca Canessa Segreteria generale: ritorno per Pierino Arru



ALGHERO - Giochi praticamente chiusi nei piani alti del Comune di Alghero, dove tra qualche giorno dovrebbe essere ufficializzato il rientro nella segreteria generale di Pierino Arru (nella foto). Classe 1953, il dirigente amministrativo è dal 2012 a capo della segreteria della provincia di Sassari.



Nonostante il nuovo corso inaugurato a giugno dal sindaco Mario Conoci, tutto lascia pensare che anche nel delicato ruolo di vertice il primo cittadino attinga dal passato, e si affidi all'esperto segretario, profondo conoscitore della macchina burocratica algherese. Per lunghi anni, infatti, Arru ha già ricoperto analogo incarico a Sant'Anna (oltreché nei comuni di Villanova Monteleone, Padria e Magomadas) prima di approdare a Sassari.



