Condividi | Red 16:08 Prosegue l'impegno della Polizia stradale di Sassari, Olbia e Tempio Pausania sul territorio della provincia, per la prevenzione agli incidenti stradali e la promozione di comportamenti di guida, nel rispetto del Codice della strada. Denunciato un giovane algherese per ricettazione, trovandosi alla guida di un veicolo di grossa cilindrata, poi risultato rubato a Cagliari nel 2015 Polizia stradale: algherese denunciato



ALGHERO - Prosegue l’impegno della Polizia stradale di Sassari, Olbia e Tempio Pausania sul territorio della provincia, per la prevenzione agli incidenti stradali e la promozione di comportamenti di guida, nel rispetto del Codice della strada. Nelle prime tre settimane di agosto, le numerose pattuglie impegnate giornalmente nella vigilanza stradale hanno sottoposto a verifica oltre 2mila veicoli e identificato oltre 2500 persone.



Di questi, cinquantacinque conducenti sono stati denunciati per guida in stato d’ebbrezza e cinque per altri reati. Tra questi, due australiani che, sabato notte, si sono resi protagonisti di un tentativo di corruzione nei confronti degli agenti della Stradale di Olbia, che li hanno denunciati altresì per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e guida in stato di ebbrezza. Denunciato un giovane algherese per ricettazione, trovandosi alla guida di un veicolo di grossa cilindrata, poi risultato rubato a Cagliari nel 2015.



Denunciata una cinese che, in qualità di passeggero, esibiva una patente di guida come documento di riconoscimento, poi risultata contraffatta. Nel complesso, sono state rilevate 182 infrazioni per eccesso di velocità, 133 le patenti ritirate, 2315 i punti decurtati, novantanove le carte di circolazione ritirate e quarantanove le contestazioni per mancata copertura assicurativa dei veicoli. Sono stati venticinque gli incidenti stradali rilevati, di cui uno con esito mortale, e molteplici i soccorsi ad utenti in difficoltà tra cui numerosi turisti; venerdì, è stata ritrovata una borsetta sulla Strada statale 131 con diversi effetti personali e 400euro, restituita al legittimo proprietario.