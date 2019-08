Condividi | S.O. 18:10 A lanciare l´allarme un bagnante. Sul posto sono immediatamente arrivati i bagnini, poi sono intervenuti un´ambulanza del 118, i carabinieri e l´elisoccorso 49enne muore in acqua nell´Oristanese



ORISTANO - Niente da fare per un uomo di 49 anni, deceduto nel pomeriggio odierno (mercoledì) in seguito ad un malore mentre faceva il bagno nella spiaggia di Sa Mesa Longa, nel comune di San Vero Milis. A lanciare l'allarme un bagnante. Sul posto sono immediatamente arrivati i bagnini, poi un'ambulanza del 118, i carabinieri e l'elisoccorso. I medici hanno tentato di rianimalo senza successo.