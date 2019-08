Condividi | Red 15:03 Le previsioni meteo hanno consigliato gli organizzatori a spostare la programmazione degli appuntamenti del festival previsti per questa sera, nel piazzale all´aperto de Lo Quarter, ad Alghero Maltempo: modifiche per Dall´altra parte del mare



ALGHERO - Le previsioni meteo hanno consigliato gli organizzatori a spostare la programmazione degli appuntamenti del festival “Dall'altra parte del mare” previsti per questa sera (giovedì), nel piazzale all'aperto de Lo Quarter, ad Alghero Commenti ALGHERO - Le previsioni meteo hanno consigliato gli organizzatori a spostare la programmazione degli appuntamenti del festival “Dall'altra parte del mare” previsti per questa sera (giovedì), nel piazzale all'aperto de Lo Quarter, ad Alghero [LEGGI] . La presentazione de “I figli del Corvo” di Carlo Deffenu, accompagnato da Lalla Careddu, e la lectio di Simone Regazzoni “Ciò che non si può dire bisogna narrarlo-Filosofia e romanzo tra Jacques Derrida e Umberto Eco”, saranno spostate nella sala conferenza al secondo piano, sempre a Lo Quarter. Il reading di Paolo Hendel “Colui che leggerissimo era”, in programma alle 22.30 a Lo Quarter, sarà spostato al Teatro Civico “Gavino Ballero” di Alghero.